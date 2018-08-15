Черышев прокомментировал свой переход в "Валенсию"
Вингер "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал свой переход в левантийский клуб.
"Валенсия", большое спасибо за эту новую возможность! Слава Богу, что всё прошло хорошо. Удачи моим товарищам по "Вильярреалу", очень благодарен клубу за всё, удачи. Теперь принимаюсь за усердную работу, чтобы порадовать вас своей игрой. С Богом! Благодарю всех за вашу поддержку! Теперь только вперёд!" - написал Черышев в своём инстаграме.
Напомним, что "Валенсия" арендовала игрока сборной России на один год.
Не пропустите: "Валенсия" оригинально объявила о возвращении Черышева. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20