Черышев пропустил тренировку "Валенсии" из-за травмы

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Черышев пропустил тренировку "Валенсии" из-за травмы

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев не участвовал в сегодняшней тренировке команды. Об этом сообщает COPE.

По данным источника, футболист не занимался из-за травмы. Тренировку также пропустили Кевин Гамейро, Карлос Солер, Жоффри Кондогбиа и Муктар Диакаби.

В минувшем сезоне Черышев сыграл в 24 матчах Примеры, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

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