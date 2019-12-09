Черышев пропустит матч Лиги Чемпионов с "Аяксом"
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не будет участвовать в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аяксом". Футболист не попал в заявку на эту игру.
Напомним, 5 ноября хавбек получил травму в матче Лиги Чемпионов с "Лиллем" (4:1).
Несколько дней назад он возобновил тренировки в общей группе, однако играть пока не готов.
CONVOCATORIA del @valenciacf para el #AjaxVCF de @ChampionsLeague pic.twitter.com/3IQI79qAwl— Valencia CF (@valenciacf) 9 декабря 2019 г.
Матч "Аякс" - "Валенсия" состоится завтра, 10 декабря, на стадионе "Амстердам-Арена". Начало - в 23:00 (мск).
В этом сезоне Черышев участвовал в 12 матчах, отметившись двумя голами и одним ассистом.
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