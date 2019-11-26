Черышев пропустит матч с "Челси"
Вингер "Валенсии" Денис Черышев не поможет своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".
28-летний россиянин не вошёл в заявку "летучих мышей", поскольку не успел восстановиться после травмы.
Матч "Валенсия" - "Челси" состоится в среду, 27 ноября, в 20:55 по московскому времени.
Напомним, что в группе H после четырёх туров у левантийцев, лондонцев и амстердамского "Аякса" по 7 очков в активе.
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