Черышев пропустит матч с "Челси"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев не поможет своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

28-летний россиянин не вошёл в заявку "летучих мышей", поскольку не успел восстановиться после травмы.

Матч "Валенсия" - "Челси" состоится в среду, 27 ноября, в 20:55 по московскому времени.

Напомним, что в группе H после четырёх туров у левантийцев, лондонцев и амстердамского "Аякса" по 7 очков в активе.

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