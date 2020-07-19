Черышев пропустит матч с "Севильей" из-за травмы

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Черышев пропустит матч с "Севильей" из-за травмы

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев не примет участия в матче 38-го тура Примеры против "Севильи".

Как сообщает сайт клуба, у 29-летнего футболиста выявили повреждение приводящей мышцы правой ноги.      

Поединок против "Севильи" пройдет 19 июля в 22:00 (мск). За тур до конца чемпионата "Валенсия" занимает восьмое место.

В этом сезоне Черышев провел 31 игру, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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