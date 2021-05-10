Черышев провёл 100-й матч за "Валенсию"

Фото твиттер "Валенсии"

Вингер Денис Черышев достиг юбилейной отметки по матчам в составе "Валенсии".

Воскресная игра против "Вальядолида" (3:0) стала для россиянина 100-й за "летучих мышей".

30-летний футболист в этих встречах забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

Напомним, что Черышев выступает за "Валенсию" с августа 2018 года, до этого он играл за команду во второй половине сезона 2015/16 на правах аренды.

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