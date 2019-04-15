Черышев провёл юбилейный матч в Примере
Вингер "Валенсии" Денис Черышев принял участие в матче 32-го тура Примеры против "Леванте".
Эта игра стала для 28-летнего россиянина сотой в рамках испанского элитного дивизиона.
Черышев провёл 2 матча в составе "Реала", 4 - в "Севилье", 61 - в "Вильярреале", 33 - в "Валенсии".
Не пропустите видеообзор матча "Валенсия" - "Леванте". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Эспаньол
|32
|41
|12
|Эйбар
|32
|40
|13
|Леганес
|31
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|31
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25