Черышев провёл юбилейный матч в Примере

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Черышев провёл юбилейный матч в Примере

Вингер "Валенсии" Денис Черышев принял участие в матче 32-го тура Примеры против "Леванте".

Эта игра стала для 28-летнего россиянина сотой в рамках испанского элитного дивизиона.

Черышев провёл 2 матча в составе "Реала", 4 - в "Севилье", 61 - в "Вильярреале", 33 - в "Валенсии".

Не пропустите видеообзор матча "Валенсия" - "Леванте". | http://soccernews.ru

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