Черышев раскритиковал игру Головина в составе сборной России

Фото инстаграм Александра Головина

Известный российский тренер Дмитрий Черышев дал оценку выступлению полузащитника "Монако" Александра Головина в составе национальной сборной.

25-летний хавбек отыграл полностью оба матча Евро-2020 против Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0), но не отличился результативными действиями.

"Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на Чемпионате Мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч", - сказал специалист.

Стоит отметить, что в заявке российской сборной на Евро есть Денис Черышев - сын Дмитрия Черышева.

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