Черышев рассказал, как проходит восстановление после травмы колена

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Черышев рассказал, как проходит восстановление после травмы колена

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился информацией о своём восстановлении после травмы связок колена.

"Я начинаю работать вместе с командой. Восстановление колена проходит хорошо, но пауза в два с половиной месяца ощущается. Этот тот случай, когда нужно стиснуть зубы и упорно трудиться", - цитирует 28-летнего россиянина официальный сайт "летучих мышей".

Напомним, что из-за повреждения Черышев не играет с 21 апреля.

На прошлой неделе "Валенсия" выкупила футболиста у "Вильярреала" за 6 миллионов евро. Стороны заключили трёхлетний контракт.

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