Черышев рассказал, как проводит отпуск

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Черышев рассказал, как проводит отпуск

Вингер "Валенсии" и сборной России Денис Черышев высказался об успехах своей команды в 2019 году, а также раскрыл детали небольшого зимнего отпуска.

"Этот год был особенным для всех нас, мы выиграли Кубок Испании и завоевали путёвку в Лигу Чемпионов. Надеемся, что в 2020 году нас ждёт гораздо больше успехов. 

Сейчас я наслаждаюсь отпуском. Это дни, по сути, для отдыха, когда мы можем спокойно уделить больше внимания своей семьей, вкусно поесть в рамках того, что можно, и немного отключиться, чтобы подготовить нас к тому, что будет дальше", - сказал Черышев.

В текущем сезоне россиянин провёл за "Валенсию" 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Для "летучих мышей" новогодняя пауза завершится 4 января домашним матчем с "Эйбаром".

Не пропустите: Сборная России поздравила Черышева с днём рождения. | http://soccernews.ru
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