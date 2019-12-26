Черышев рассказал, как проводит отпуск

Вингер "Валенсии" и сборной России Денис Черышев высказался об успехах своей команды в 2019 году, а также раскрыл детали небольшого зимнего отпуска.

"Этот год был особенным для всех нас, мы выиграли Кубок Испании и завоевали путёвку в Лигу Чемпионов. Надеемся, что в 2020 году нас ждёт гораздо больше успехов.

Сейчас я наслаждаюсь отпуском. Это дни, по сути, для отдыха, когда мы можем спокойно уделить больше внимания своей семьей, вкусно поесть в рамках того, что можно, и немного отключиться, чтобы подготовить нас к тому, что будет дальше", - сказал Черышев.

В текущем сезоне россиянин провёл за "Валенсию" 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Для "летучих мышей" новогодняя пауза завершится 4 января домашним матчем с "Эйбаром".

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