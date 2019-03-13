Черышев рассказал, когда перейдет в российский клуб



Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев сообщил, что он пока не собирается играть в чемпионате России.

"Думаю, пока еще не пришел момент играть в России. Чувствую, что у меня есть силы прогрессировать в сильных чемпионатах. Мне комфортно в Испании, и я думаю, что это один из сильнейших чемпионатов", - приводит слова Черышева YouTube-канал "КраСава".

28-летний Черышев перешел в "Валенсию" летом 2018 года из "Вильярреала" на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах за "Валенсию" во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

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