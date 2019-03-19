Черышев рассказал о любимых книгах и сериалах
Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев рассказал о любимых сериалах и книгах.
"Обычно я или читаю, или сериалы смотрю. Вот сейчас читаю книжку, очень нравится "Имя ветра". Не знаю, так ли на русский переводится. На испанском читаю. Очень интересно.
Из сериалов сейчас вот начал Blacklist смотреть. Какие посоветовать? "Игра престолов", скоро сезон начнется новый. "Настоящий детектив" мне нравится. Есть еще некоторые. Breakind Bad", - рассказал футболист.
Напомним, вчера, 19 марта, стало известно, что Черышев прибыл в расположение сборной России для подготовки к матчам отборочного тура Евро-2020.
А еще: Черышев: мы рады, что прошли все-таки "Краснодар"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кононов посетил академию "Спартака"
-
"Тоттенхэм" назвал дату и время начала церемонии открытия нового стадиона
-
Адвокат Кокорина: "Получилось сегодня пообщаться с Сашей, мы посидели, чайку попили"
-
"Барселона" хочет купить 19-летнего датского хавбека
-
ПСЖ хочет купить Тони Крооса за 80 миллионов евро
-
Санчес: "С детства болею за "МЮ", мне хочется приносить радость людям"
-
"МЮ" планирует отпустить Перейру в аренду
-
Ибрагимович: "Если бы я был тренером "МЮ", я бы сказал, что Фергюсона больше нет"
-
Назван состав сборной Каталонии на матч с Венесуэлой
-
Черышев рассказал о любимых книгах и сериалах
-
Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020
-
Жена Кокорина: "Сегодня видела его, правда, на расстоянии и за стеклом"
-
Руни стал игроком недели в MLS
-
Британский бизнесмен хочет купить "Челси"
-
Маротта - о конфликте с Икарди: "Мы семья и родители должны думать за своих детей"
-
Гризманн хочет перейти в "Барселону" летом
-
Сборная России и Лодыгин поздравили Кокорина с днем рождения
-
Хески: "Теперь преимущество на стороне "Ливерпуля"
-
1
Сборная Аргентины представили новую форму
-
1
"Реал" заинтересован в покупке игрока "Ливерпуля" Мане
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22