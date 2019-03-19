Черышев рассказал о любимых книгах и сериалах

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев рассказал о любимых сериалах и книгах.

"Обычно я или читаю, или сериалы смотрю. Вот сейчас читаю книжку, очень нравится "Имя ветра". Не знаю, так ли на русский переводится. На испанском читаю. Очень интересно.

Из сериалов сейчас вот начал Blacklist смотреть. Какие посоветовать? "Игра престолов", скоро сезон начнется новый. "Настоящий детектив" мне нравится. Есть еще некоторые. Breakind Bad", - рассказал футболист.

Напомним, вчера, 19 марта, стало известно, что Черышев прибыл в расположение сборной России для подготовки к матчам отборочного тура Евро-2020.

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