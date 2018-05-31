Черышев рассказал о планах сборной России на ЧМ-2018
Нападающий сборной России Денис Черышев считает, что на Чемпионате Мира-2018 команда должна выиграть все матчи в группе.
"О сборной Саудовской Аравии мне немного рассказал мой одноклубник Салим аль-Давсари. За Египет играет один из лучших игроков мира Мохамед Салах. Кроме того у них в составе есть Эль-Ненни из "Арсенала". В Уругвае целая команда отличных футболистов. Впрочем, мы обязаны победить всех, так как играем дома", - приводит слова Черышева Marca.
Напомним, что Россия стартует на ЧМ-2018 матчем с Саудовской Аравией (14 июня), а затем сыграет с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
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