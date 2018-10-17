Черышев рассказал о прозвищах игроков сборной России

7 Теги россияденис черышевмарио фернандесартём дзюбаалександр головин

Черышев рассказал о прозвищах игроков сборной России

Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал о прозвищах игроков сборной России.

"Марио Фернандес - Супермарио. Рауша мы зовем calvo - это "лысый" по-испански. Нойштедтер - спагетти, потому что у него волосы как спагетти, Дзюба - Дзюбиньо, Головин - Голова" - сказал Черышев.

Напомним, что сборная России в минувший международный перерыв провела два матча - подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Швецией (0:0) и победили Турцию (2:0).

27-летний Черышев в этих играх провёл 107 минут и забил один гол.

Не пропустите: Игонин жестко выступил против натурализации футболистов в сборной России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Сергей

Я бы Нойштедтера лучше назвал " Раймштайн" мне кажется так звучнее. Хороший игрок.

Ответить
ОЛЕГ

Александр,че несешь урод

Ответить
АЛЕКСАНДР

А ЧЕРЫШЕВА МЫ ЗОВЕМ -ВАЛИДОМОЙ

Ответить
человек

только вы

Ответить
Белый Бим

Он имеет в виду к нам, в чемпионат России. Я так думаю.

Ответить
ОЛЕГ

Че несешь урод

Ответить
полушка

ты че писюнов обсосался?

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов