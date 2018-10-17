Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал о прозвищах игроков сборной России.

"Марио Фернандес - Супермарио. Рауша мы зовем calvo - это "лысый" по-испански. Нойштедтер - спагетти, потому что у него волосы как спагетти, Дзюба - Дзюбиньо, Головин - Голова" - сказал Черышев.

Напомним, что сборная России в минувший международный перерыв провела два матча - подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Швецией (0:0) и победили Турцию (2:0).

27-летний Черышев в этих играх провёл 107 минут и забил один гол.

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