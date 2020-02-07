Черышев рассказал о своём отношении к России

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Черышев рассказал о своём отношении к России

Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал, как он относится к России.

Напомним, что футболист родился в 1990 году в Нижнем Новгороде, но уже через шесть лет уехал жить в Испанию.

"Россия - это моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнёры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, ещё успею там побывать.

Если смотреть со стороны, Россия - сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение", - сказал Черышев.

Игрок всю карьеру провёл в Испании, выступая за такие клубы, как "Реал", "Севилья", "Вильярреал" и "Валенсия".

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