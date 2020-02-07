Черышев рассказал о своём отношении к России
Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал, как он относится к России.
Напомним, что футболист родился в 1990 году в Нижнем Новгороде, но уже через шесть лет уехал жить в Испанию.
"Россия - это моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнёры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, ещё успею там побывать.
Если смотреть со стороны, Россия - сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение", - сказал Черышев.
Игрок всю карьеру провёл в Испании, выступая за такие клубы, как "Реал", "Севилья", "Вильярреал" и "Валенсия".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14