Черышев рассказал о своей форме

Фото твиттер "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев признался, что он ещё не набрал оптимальные кондиции после травмы.

Напомним ,что из-за мышечного повреждения 30-летний россиянин пропустил более двух месяцев.

"Давно хотел вернуться к партнёрам по команде и помогать им. Мне ещё нужно немного времени для восстановления физической формы, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера", - цитирует футболиста официальный сайт "летучих мышей".

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 16 матчей и сделал 2 ассиста.

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