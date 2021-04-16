Черышев рассказал о своей форме
Фото твиттер "Валенсии"
Вингер "Валенсии" Денис Черышев признался, что он ещё не набрал оптимальные кондиции после травмы.
Напомним ,что из-за мышечного повреждения 30-летний россиянин пропустил более двух месяцев.
"Давно хотел вернуться к партнёрам по команде и помогать им. Мне ещё нужно немного времени для восстановления физической формы, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера", - цитирует футболиста официальный сайт "летучих мышей".
В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 16 матчей и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Вулверхэмптон" планирует усилиться очередным португальцем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Мнение: стоит ли "Реалу" возвращать Криштиану Роналду?
-
Шемберас: "В последнее время плач о судействе слышу только от "Спартака"
-
Погба объяснил свою замену в перерыве матча с "Гранадой"
-
Черышев рассказал о своей форме
-
Тен Хаг считает, что "Аякс" незаслуженно вылетел из Лиги Европы
-
Почеттино высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
-
Агент Угбо отреагировал на информацию об интересе "Ростова"
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
2
Главные новости дня: 15 апреля
-
1
Фердинанд оценил работу Зидана на посту тренера "Реала"
-
1
Фигу высказался о сравнениях Месси и Роналду
-
1
Эмери - лидер среди тренеров по выходам в полуфинал Лиги Европы
-
1
Уверенные победы англичан, "Рома" устояла перед "Аяксом": все результаты Лиги Европы 15 апреля
-
1
Савич получил дисквалификацию на 4 матча
-
1
ЦСКА хочет подписать хавбека "Палмейраса"
-
1
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
-
1
"Вильярреал" обыграл загребское "Динамо" и вышел в полуфинал Лиги Европы
-
1
"Рома" выбила "Аякс" из Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" прошел в полуфинал Лиги Европы
-
1
"Арсенал" разгромил "Славию" и вышел в полуфинал Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14