Черышев рассказал о значимости ЧМ-2018 для его карьеры

Новичок "Валенсии" Денис Черышев рассказал о значимости для его карьеры Чемпионата Мира 2018 года, который недавно завершился в России.

"Думаю, я добился этого в нужное время, я чувствую себя очень хорошо. Чемпионат Мира придал мне уверенности, и, я надеюсь, "Валенсия" выиграет от этого. Надеюсь, все мы, фанаты и команда, получим удовольствие от нового сезона. Особенно от того, что мы будем их радовать. Это самое важное - чтобы фанаты гордились своими игроками. К этому мы и будем стремиться" - сказал 27-летний вингер.

Напомним, что Черышев стал одним из героев ЧМ-2018, отличившись четырьмя голами.

Не пропустите: Черышев прокомментировал свой переход в "Валенсию". | http://soccernews.ru