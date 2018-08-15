Черышев рассказал о значимости ЧМ-2018 для его карьеры

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Черышев рассказал о значимости ЧМ-2018 для его карьеры

Новичок "Валенсии" Денис Черышев рассказал о значимости для его карьеры Чемпионата Мира 2018 года, который недавно завершился в России.

"Думаю, я добился этого в нужное время, я чувствую себя очень хорошо. Чемпионат Мира придал мне уверенности, и, я надеюсь, "Валенсия" выиграет от этого. Надеюсь, все мы, фанаты и команда, получим удовольствие от нового сезона. Особенно от того, что мы будем их радовать. Это самое важное - чтобы фанаты гордились своими игроками. К этому мы и будем стремиться" - сказал 27-летний вингер.

Напомним, что Черышев стал одним из героев ЧМ-2018, отличившись четырьмя голами.

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