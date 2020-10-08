Черышев рассказал, почему не захотел переходить в клуб РПЛ
Вингер "Валенсии" Денис Черышев признался, что с ним общались о возможном продолжении карьеры в России, но его данный вариант не заинтересовал.
"Разговоры были. Я хотел принять решение, когда познакомился с новым главным тренером "Валенсии". Хотел там остаться. Команда работает очень интенсивно, на позитиве. Меня всё устраивает. В прошлом году я мало играл - расстраивался. В этом году познакомился с тренером - мне всё нравится. Та работа, которую мы проводим. То, что вокруг говорится, зависит не от меня. Эти разговоры меня не должны волновать", - сказал россиянин.
Напомним, что 29-летний Черышев всю карьеру провёл в Испании, до "Валенсии" выступая за "Реал", "Севилью" и "Вильярреал".
В июле сообщалось, что футболист близок к переходу в "Зенит", в августе - об интересе к нему со стороны московского клуба, в сентябре - о переговорах с "Краснодаром".
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14