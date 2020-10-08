Черышев рассказал, почему не захотел переходить в клуб РПЛ

Вингер "Валенсии" Денис Черышев признался, что с ним общались о возможном продолжении карьеры в России, но его данный вариант не заинтересовал.

"Разговоры были. Я хотел принять решение, когда познакомился с новым главным тренером "Валенсии". Хотел там остаться. Команда работает очень интенсивно, на позитиве. Меня всё устраивает. В прошлом году я мало играл - расстраивался. В этом году познакомился с тренером - мне всё нравится. Та работа, которую мы проводим. То, что вокруг говорится, зависит не от меня. Эти разговоры меня не должны волновать", - сказал россиянин.

Напомним, что 29-летний Черышев всю карьеру провёл в Испании, до "Валенсии" выступая за "Реал", "Севилью" и "Вильярреал".

В июле сообщалось, что футболист близок к переходу в "Зенит", в августе - об интересе к нему со стороны московского клуба, в сентябре - о переговорах с "Краснодаром".

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