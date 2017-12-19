Черышев рассказал, с какими игроками "Реала" общается до сих пор

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев рассказал, с какими игроками мадридского "Реала" он общается до сих пор.

По словам 26-летнего россиянина, он контактирует с Дани Карвахалем и Лукасом Васкесом. Кроме того, вингер "жёлтой субмарины" общается с воспитанниками "сливочных" Альваро Моратой и Пабло Сарабией, которые сейчас выступают за "Челси" и "Севилью" соответственно.

Также Черышев назвал своего кумира - это голландский бомбардир Руд ван Нистелрой.

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