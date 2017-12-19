Черышев рассказал, с какими игроками "Реала" общается до сих пор

Теги вильярреалденис черышевдани карвахальлукас васкесальваро моратапабло сарабия

Черышев рассказал, с какими игроками "Реала" общается до сих пор

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев рассказал, с какими игроками мадридского "Реала" он общается до сих пор.

По словам 26-летнего россиянина, он контактирует с Дани Карвахалем и Лукасом Васкесом. Кроме того, вингер "жёлтой субмарины" общается с воспитанниками "сливочных" Альваро Моратой и Пабло Сарабией, которые сейчас выступают за "Челси" и "Севилью" соответственно.

Также Черышев назвал своего кумира - это голландский бомбардир Руд ван Нистелрой

Не пропустите: Стали известны призовые игроков "Реала" за успешное выступление в 2017 году. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов