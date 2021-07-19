Черышев рассказал, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне

Теги валенсияденис черышев

Черышев рассказал, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне

Фото твиттер "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев дал подробный комментарий по поводу своего будущего.

"Все слухи о том, что тренер "Валенсии" не рассчитывает на меня - ложь. То же самое касается и интереса со стороны "Хетафе". В команде новый тренер, идут сборы, нужно всё доказывать на тренировках. У меня контракт ещё на год. Меня здесь всё устраивает - я хочу остаться. А то, что пишут... В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.

Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги", - сказал 30-летний россиянин.

В прошлом сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Черышев порассуждал о причинах провала сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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