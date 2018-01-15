Черышев: "Реал" не будет увольнять Зидана"

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Черышев: "Реал" не будет увольнять Зидана"Российский специалист Дмитрий Черышев считает, что "Реалу" не стоит увольнять Зинедина Зидана с поста главного тренера.

"Очень хорошо отношусь к Зизу. Когда тренировал его сына, мы часто пересекались и много беседовали. Зидан – неплохой тренер и нашел правильную ниточку к команде, наладил с ней контакт. За время работы с "Реалом" он выиграл 8 титулов, поэтому сейчас нерезонно говорить о смене тренера. Скорее, нужна смена состава – молодые футболисты должны прийти на место опытных, но первые пока остаются сырыми и необкатанными. Нужно изменить атакующую линию, и тогда "Королевский клуб" снова заблистает", - отметил Черышев.

Читайте: Зидан: "Когда-то мы должны будем победить" | http://soccernews.ru

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