Черышев: "Россия должна стараться выигрывать в таких матчах"

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Черышев: "Россия должна стараться выигрывать в таких матчах"

Хавбек сборной России Денис Черышев дал комментарии после матча с Бельгией (1:3).

"В поражении почти нет ничего позитивного. В первой половине встречи мы выглядели неплохо, однако второй гол Азара усложнил нам задачу. Мы понимали, что Бельгия одна из лучших сборных в мире. Однако Россия должна стараться выигрывать в таких матчах.

Мой гол? Перед игрой была установка, что нужно идти в прессинг. У нас получилось и мы забили гол", - приводят слова Черышева российские СМИ.

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