Черышев сдал положительный тест на коронавирус

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Черышев сдал положительный тест на коронавирус

Фото: инстаграм Черышева\Автор неизвестен

Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев снова сдал положительный тест на коронавирус. Россиянин заразился ковидом уже второй раз с ноября.

"Информация про положительный тест Дениса действительна, болезнь протекает без симптомов, все нормально", – сказал отец Дениса.

Как сообщает Radio Esport Valencia, всего в составе "летучих мышей" помимо Черышева четыре случая заражения – голкипер Яспер Силлессен, полузащитник Даниэль Васс, нападающие Макси Гомес и Элдер Кошта.

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