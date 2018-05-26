Черышев сделал прогноз на финал Лиги Чемпионов

Хавбек "Вильярреала" Денис Черышев прокомментировал предстоящий финал Лиги Чемпионов.

"Нет, никому сейчас из "Реала" не писал, но на прошлой неделе мы играли как раз против них, я зашел в раздевалку, пообщался и пожелал всем удачи. Счет прогнозировать не буду, но, думаю, они готовы победить. Шансы у "Ливерпуля", конечно, будут, это очень серьезный клуб - мы же видели, как они играли против "Ромы". "Реалу" будет сложно, но он победит" - приводят слова Черышева российские СМИ.

Напомним, что финал состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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