Черышев: "Сейчас я не думаю об участии в ЧМ-2018"

Вингер "Вильярреала" Денис Черышев поделился мнением о возможном попадании в заявку сборной России на домашний Чемпионат Мира 2018 года.

"Что касается моих шансов сыграть на Чемпионате Мира, то сейчас я не думаю об этом, но выступление в финальной части мундиаля - мечта любого футболиста. Я давно не был в сборной из-за травмы. Сейчас я должен сконцентрироваться на клубе и хорошо проявить себя здесь. Если всё получится, мне представится шанс поехать на ЧМ-2018" - цитирует Черышева Football Espana.

Стоит отметить, что в последний раз экс-полузащитник "Реала" играл за сборную России в ноябре 2015 года.

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