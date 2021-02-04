Черышев снова пропустил тренировку "Валенсии"
Хавбек "Валенсии" Денис Черышев отсутствовал в четверг на очередной тренировке команды, сообщает Sperdeporte.es.
По информации источника, 30-летний россиянин все еще испытывает дискомфорт в мышцах. По этой причине он был вынужден пропустить матч против "Эльче" (1:0). Теперь у полузащитника остается меньше шансов и на попадание в состав во встрече 22-го тура Ла Лиги с "Атлетиком". Матч состоится в Бильбао 7 февраля.
В текущем сезоне футболист провел 13 матчей в испанском чемпионате, сделав 2 голевые передачи.
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