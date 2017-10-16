Черышев: "Спартак" вышел из "ямы"

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Черышев: "Спартак" вышел из "ямы"Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрий Черышев высказался о завтрашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" примет испанскую "Севилью".

"Матч предстоит интересный, "Спартаку" нужны очки. "Красно-белые" понемногу начали набирать обороты в последних играх - может, футболисты немного адаптировались к физическим нагрузкам, но команда вышла из той "ямы", в которой находилась. Однозначного фаворита встречи назвать сложно - в родных стенах болельщики "Спартака" будут вести команду вперед, но "Севилья" - очень опасна в контратаках, да и вскрыть их оборону непросто. Во многих матчах нынешнего сезона "Севилья" сохраняла свои ворота в неприкосновенности", - цитирует Черышева ТАСС.

Напомним, Бериццо дал характеристику "Спартаку". | soccernews.ru

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