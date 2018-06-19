Черышев сравнялся с Роналду в списке лучших снайперов ЧМ-2018



Полузащитник сборной России Денис Черышев стал автором гола в матче Чемпионата Мира-2018 против сборной Египта (3:1).

Этот гол стал для него уже третьим на турнире и он догнал лучшего бомбардира ЧМ-2018 португальца Криштиану Роналду.

По два мяча на счету Харри Кейна (Англия), Артема Дзюбы (Россия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Диего Косты (Испания)

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