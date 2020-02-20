Черышев установил клубный рекорд "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев стал рекордсменом своего клуба, сообщает Mister Chip.

Россиянин забил самый быстрый гол "летучих мышей" в Лиге Чемпионов среди игроков вышедших на замену.

29-летний футболист появился на поле на 65-й минуте матча против "Аталанты" и спустя две минуты сумел отличиться.

Предыдущий рекорд принадлежал Роберто Сольдадо, который в 2010 году поразил ворота "Бурсаспора" через четыре минуты после выхода на замену.

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