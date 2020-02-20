Черышев установил клубный рекорд "Валенсии"

Теги денис черышевваленсияаталантароберто сольдадостатистика

Черышев установил клубный рекорд "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев стал рекордсменом своего клуба, сообщает Mister Chip.

Россиянин забил самый быстрый гол "летучих мышей" в Лиге Чемпионов среди игроков вышедших на замену.

29-летний футболист появился на поле на 65-й минуте матча против "Аталанты" и спустя две минуты сумел отличиться.

Предыдущий рекорд принадлежал Роберто Сольдадо, который в 2010 году поразил ворота "Бурсаспора" через четыре минуты после выхода на замену.

Не пропустите: Черышев прокомментировал разгромное поражение "Валенсии" от "Аталанты" в матче ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нагельсманн побил рекорд Тедеско в Лиге Чемпионов

Нагельсманн побил рекорд Тедеско в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов