Черышев установил личный рекорд результативности

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил два гола и сделал результативную передачу в матче квалификации Евро-2020 против Казахстана.

Как сообщает Opta, это новый личный рекорд результативности 28-летнего футболиста.

Ранее игрок "Валенсии" никогда не набирал три очка по системе "гол+пас" в одном матче.

Стоит отметить, что всего Черышев провёл 192 матча в карьере.

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