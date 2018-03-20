Черышев: "В Испании всем очень понравилась сборная России, а особенно - Смолов"
Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, как в Испании отреагировали на ничью их национальной команды в товарищеском матче с будущими хозяевами Чемпионата Мира 2018-го года.
"Как испанская пресса восприняла ничью 3:3 своей сборной против России в ноябре в Петербурге? Всем очень понравилась сборная России, а особенно понравился Федор Смолов. Так что в целом в испанской прессе были очень хорошие отзывы об игре нашей команды. Будем стараться так же хорошо сыграть и против Бразилии", - цитирует 27-летнего хавбека Спорт уик-энд.
Напомним, в сборной Черышев готов сыграть на любой позиции. | soccernews.ru
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