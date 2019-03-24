Черышев: "В Казахстане всех ждут трудности"

Хавбек сборной России Денис Черышев высказался о матче против Казахстана (4:0).

"Казахстан провел хорошую игру. Думаю, тут всех ждут трудности. Я рад нашей победе, но сейчас нужно отдохнуть и не думать о следующих соперниках раньше времени.

После того, как мы забили нам стало легче. Мы полностью контролировали игру и добыли важные три очка", - приводят слова Черышева российские СМИ.

Напомним, что Черышев записал на свой счет два гола и один ассист.

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