Черышев: "В Казахстане всех ждут трудности"

Теги денис черышевроссияказахстан

Черышев: "В Казахстане всех ждут трудности"

Хавбек сборной России Денис Черышев высказался о матче против Казахстана (4:0).

"Казахстан провел хорошую игру. Думаю, тут всех ждут трудности. Я рад нашей победе, но сейчас нужно отдохнуть и не думать о следующих соперниках раньше времени.

После того, как мы забили нам стало легче. Мы полностью контролировали игру и добыли важные три очка", - приводят слова Черышева российские СМИ.

Напомним, что Черышев записал на свой счет два гола и один ассист.

Читайте также: Реабилитировались за Бельгию! Россия разгромила Казахстан во втором туре отбора на Евро-2020. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба обошел Карпина в списке лучших бомбардиров отечественного футбола

Дзюба обошел Карпина в списке лучших бомбардиров отечественного футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов