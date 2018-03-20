Черышев: "В сборной России готов играть, где скажут"
Вингер "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев высказался по поводу своей адаптации в национальной команде.
"После травмы чувствую себя хорошо. Сегодня провёл в общей группе полную тренировку. Мы уже немножко поработали над тактикой, но об этом прессе нельзя рассказывать. Я пока вливаюсь в коллектив. Приняли меня хорошо, я долго не приезжал в сборную и рад, что сейчас появилась эта возможность. Постараюсь помочь, чем могу. О моей роли с Черчесовым пока не говорили. Я готов играть, где скажут. Конечно, позиция слева для меня родная, но и в нападении я тоже постоянно играю" - сказал Черышев.
Напомним, что 27-летний полузащитник не играл за сборную России с ноября 2015 года.
Не пропустите: Черышев прокомментировал своё возвращение в сборную России. | http://soccernews.ru
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