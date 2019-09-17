Черышев - в старте "Валенсии" на матч Лиги чемпионов с "Челси"

Тренерские штабы "Челси" и "Валенсии" огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что с первых минут в стане испанской команды выйдет российский полузащитник гостей Денис Черышев.

"Челси": Аррисабалага, Томори, Кристенсен, Зума, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Аспиликуэта, Виллиан, Маунт, Абрахам.

"Валенсия": Силлессен, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс, Кондогбиа, Парехо, Черышев, Коклен, Гамейро, Родриго.

Встреча состоится сегодня, 17 сентября, в Лондоне. Начало игры - в 22:00 (мск).

Не пропустите: Павлюченко дал совет Денису Черышеву| http://soccernews.ru