Черышев - в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"

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Черышев - в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"

Стало известно, кто выйдет в стартовом составе на матч "Валенсияи" с "Бетисом" в рамках полуфинала Кубка Испании.

Первая встреча закончилась со счетом 2:2.

Стартовый состав: Доменеч - Гайя, Ронкалья, Паулиста, Пиччини - Гедеш, Кокелен, Парехо, Васс - Гамейро, Родригу.

А еще: "Валенсия" стала автором необычного достижения| http://soccernews.ru

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