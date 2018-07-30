Черышев вернулся к тренировкам с "Вильярреалом"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вернулся к тренировкам со своей командой, сообщает официальный твиттер клуба.

"Черышев присоединился к тренировкам. Русский вернулся" - говорится в публикации "жёлтой субмарины" в микроблоге.

Отметим, что 27-летний россиянин только сейчас вернулся из отпуска, поскольку дошёл со своей национальной сборной до четвертьфинала ЧМ-2018.

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