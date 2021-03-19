Черышев вернулся в строй, пропустив почти два месяца
Фото твиттер "Валенсии"
Вингер "Валенсии" Денис Черышев полностью восстановился после мышечной травмы, полученной 24 января.
Сегодня 30-летний россиянин приступил к тренировкам в общей группе "летучих мышей".
Футболист имеет шансы принять участие в матче 28-го тура Примеры с "Гранадой", который состоится в воскресенье.
В текущем сезоне Черышев провёл за "Валенсию" 14 игр и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Агент Черышева прокомментировал будущее россиянина в "Валенсии". | http://soccernews.ru
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|7
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|9
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|20
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|Бетис
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|Леванте
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|Алавес
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|20
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