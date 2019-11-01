Черышев вернулся в заявку "Валенсии" после дисквалификации

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Черышев вернулся в заявку "Валенсии" после дисквалификации

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вернулся в состав клуба после дисквалификации из-за перебора желтых карточек.

"Летучие мыши" огласили заявку на матч 12-го тура Примеры с "Эспаньолом". В списке значатся 19 футболистов.

Заявка:

вратари - Силлессен, Доменеч;

защитники - Гарай, Паулиста, Гайя, Коста, Диакаби, Васс, Коррейа;

полузащитники - Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Кондогбья, Парехо;

нападающие - Вальехо, Родриго Морено, Собрино, Гомес.

Матч "Эспаньол" - "Валенсия" состоится завтра, 2 ноября. Начало - в 15:00 (мск).

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