Черышев включен в заявку на матч с "Эйбаром"

Тренерский штаб "Валенсии" огласил заявку на матч 19-го тура Примеры с "Эйбаром".

В список футболистов, заявленных на игру, вошел российский полузащитник Денис Черышев.

В этом сезоне он провел 9 матчей, отметившись голом и результативной передачей.

Матч "Валенсия" - "Эйбар" состоится завтра, 4 января. Начало - в 15:00 (мск).

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