Черышев включен в заявку "Валенсии" на матч Лиги Европы с "Вильярреалом"
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль определился с заявкой команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы с "Вильярреалом", сообщает официальный сайт клуба.
В заявку на матч включен российский полузащитник Денис Черышев.
Полностью заявка "летучих мышей" выглядит так:
вратари: Нету, Кристиан Риверо
защитники: Кристиано Пиччини, Эсекьель Гарай, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Габриэль Паулиста, Факундо Ронкалья
полузащитники: Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Денис Черышев, Даниэль Васс, Гонсалу Гедеш, Ферран Торрес
нападающие: Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина.
Матч "Вильярреал" - "Валенсия" состоится завтра, 10 апреля. Начало встречи в 22:00 мск.
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