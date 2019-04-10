Черышев включен в заявку "Валенсии" на матч Лиги Европы с "Вильярреалом"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль определился с заявкой команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы с "Вильярреалом", сообщает официальный сайт клуба.

В заявку на матч включен российский полузащитник Денис Черышев.

Полностью заявка "летучих мышей" выглядит так:

вратари: Нету, Кристиан Риверо

защитники: Кристиано Пиччини, Эсекьель Гарай, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Габриэль Паулиста, Факундо Ронкалья

полузащитники: Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Денис Черышев, Даниэль Васс, Гонсалу Гедеш, Ферран Торрес

нападающие: Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина.

Матч "Вильярреал" - "Валенсия" состоится завтра, 10 апреля. Начало встречи в 22:00 мск.

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