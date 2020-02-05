Черышев включен в заявку "Валенсии" на плей-офф Лиги Чемпионов

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев включен в заявку команды для участия в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Испанский клуб дозаявил итальянского защитника Алессандро Флоренци, который был арендовал у "Ромы". При этом "летучие мыши" отзаявили аргентинского защитника Эсекьеля Гарая, который пропустит около полугода из-за разрыва крестообразных связок колена.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Валенсия" встретится с итальянской "Аталантой".

В нынешнем сезоне 29-летний Черышев провел за "Валенсию" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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