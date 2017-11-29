Черышев вновь получил травму



Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, у футболиста диагностирован сильный ушиб лодыжки. Стоит отметить, что хавбек пропустил две последних игры команды и провел только один день в общей группе. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

В этом сезоне 26-летний Черышев провел за "Вильярреал" 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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