Черышев восстановился после травмы

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Черышев восстановился после травмы

Вингер "Валенсии" Денис Черышев в скором времени вернётся на поле, сообщает испанская пресса.

Ожидается, что на этой неделе 28-летний россиянин приступит к тренировкам в общей группе "летучих мышей".

Напомним, что футболист не играет с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Два клуба АПЛ заинтересованы в услугах экс-тренера "Валенсии". | http://soccernews.ru
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