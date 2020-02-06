Черышев восстановился после травмы

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Черышев восстановился после травмы

Пресс-служба "Валенсии" объявила о возвращении в строй российского вингера Дениса Черышева.

29-летний футболист восстановился после травмы задней поверхности бедра и приступил к полноценным тренировкам.
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