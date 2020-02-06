Черышев восстановился после травмы
Пресс-служба "Валенсии" объявила о возвращении в строй российского вингера Дениса Черышева.
29-летний футболист восстановился после травмы задней поверхности бедра и приступил к полноценным тренировкам.
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|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|26
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|20
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