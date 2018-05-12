Черышев впервые с января забил за "Вильярреал"

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Черышев впервые с января забил за "Вильярреал"

Вингер "Вильярреала" Денис Черышев поразил ворота "Депортиво" в матче 37-го тура испанской Примеры.

Этот гол стал для 27-летнего россиянина первым с 20 января, когда он огорчал "Леванте".

Всего в этом сезоне Черышев сыграл за "Вильярреал" 32 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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