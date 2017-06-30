Черышев вскоре вернется в строй

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Черышев вскоре вернется в строй

Отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева Дмитрий рассказал о состоянии травмированного игрока.

"Денис начал отдельную подготовку. Команда собирается 6 июля, а он начал отдельную подготовку, каждый день тренируется. Практически полностью восстановился, сейчас подготавливается, чтобы с командой начать тренировки.

Проблема с передней мышцей бедра. Она не успевала восстановиться. Ему дали время, чтобы она полностью восстановилась, если можно так выразиться, усилилась, чтобы сила появилась в мышце.

У Дениса все нормально, все хорошо, огромное желание восстановиться, начать тренировочный процесс уже с командой, в полную силу, помогать команде", - приводят слова Дмитрия Черышева российские СМИ.

В прошлом сезоне 26-летний Черышев провел за "Вильярреал" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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