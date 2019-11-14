Черышев вспомнил о дебюте за сборную России

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Черышев вспомнил о дебюте за сборную России

Вингер "Валенсии" Денис Черышев напомнил своим подписчикам в инстаграме, что сегодня годовщина его дебюта за сборную России.

"Ровно 7 лет назад", - написал Черышев в сторис, опубликовав скриншот с трансляции товарищеского матча против США (2:2), который состоялся 14 ноября 2012 года в Краснодаре.

28-летний Черышев с тех пор сыграл за сборную России 25 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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