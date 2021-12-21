Черышев вспомнил соперничество Месси и Роналду в Ла Лиге

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Черышев вспомнил соперничество Месси и Роналду в Ла ЛигеФото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев поделился воспоминаниями о конкуренции Криштиану Роналду и Лионеля Месси в Ла Лиге.

– Зная Роналду, удивились, когда он недавно поставил лайк под хейтерским постом в адрес Месси после очередного "Золотого мяча" Месси?

– Не знал об этом! Какие между ними отношения - надо спрашивать их. Но по тому, что видел в течение многих лет, когда один выступал за "Реал", а другой за "Барселону", то они дополняли друг друга. Первый забьет три, второй на следующий день – четыре. И наоборот. Роналду делал Месси лучше – и наоборот.

– Вам не раз доводилось играть против Месси и даже забивать его "Барселоне". Каково это вблизи? Как аргентинец себя ведет, как общается с соперниками?

– Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться – и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить.

– Вы сердили?

– Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более, – сказал Черышев.

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