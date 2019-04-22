Черышев выбыл из строя до конца сезона
Форвард "Валенсия" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт команды.
28-летний футболист был травмирован в матче 33-го тура Серии А с "Бетисом" (2:1). Игрок был заменен на 34-й минуте встречи.
Сегодня, 22 апреля, россиянин прошел диагностику, на которой был выявлен перелом плато большеберцовой кости.
Черышев участвовал в 27 матчах в Ла Лиге, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
Не пропустите: "Валенсия" потеряла Черышева из-за травмы| http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
|1
|Барселона
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|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
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|26