Черышев выбыл из строя до конца сезона

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Черышев выбыл из строя до конца сезона

Форвард "Валенсия" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт команды.

28-летний футболист был травмирован в матче 33-го тура Серии А с "Бетисом" (2:1). Игрок был заменен на 34-й минуте встречи.

Сегодня, 22 апреля, россиянин прошел диагностику, на которой был выявлен перелом плато большеберцовой кости. 

Черышев участвовал в 27 матчах в Ла Лиге, отметившись 2 голами и 2 ассистами. 

Не пропустите: "Валенсия" потеряла Черышева из-за травмы| http://soccernews.ru

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