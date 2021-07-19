Черышев высказался о Флорентино Пересе

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Черышев высказался о Флорентино ПересеФото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев поделился воспоминаниями о знакомстве с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом.

– Когда я был в "Реале", то Перес казался мне простым. Было комфортно с ним общаться.

– Говорил ли он что-нибудь про вас?

– Ха-ха! Не знаю, не знаю. Если и сказал, то ничего страшного, – отметил россиянин.

Напомним, что Черышев играл в системе "Реала" с 2009 по 2016 годы.

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