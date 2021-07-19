Черышев высказался о Флорентино Пересе
Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен
Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев поделился воспоминаниями о знакомстве с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом.
– Когда я был в "Реале", то Перес казался мне простым. Было комфортно с ним общаться.
– Говорил ли он что-нибудь про вас?
– Ха-ха! Не знаю, не знаю. Если и сказал, то ничего страшного, – отметил россиянин.
Напомним, что Черышев играл в системе "Реала" с 2009 по 2016 годы.
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|Севилья
|20
|35
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14